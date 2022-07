Beautiful | anticipazioni 30 luglio 2022 | Shauna in difficoltà

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 29 luglio 2022) Zoe e Carter appariranno modo felici ed uniti nel corso della puntata didi sabato 30. I due, dopo l'accorato appello che la modella ha rivolto al suo ex fidanzato per cercare di riappacificarsi con lui, finalmente sono tornati insieme per volontà dell'avvocato. Carter, in particolare, ha deciso di archiviare la breve parentesi passionale con Quinn e di concedere alla Buckingham un'altra occasione. Zoe, in seguito, dopo aver scoperto che l'uomo stesse frequentando un'altra donna e ignorando che fosse la Fuller, si è convinta che si trattasse die lei, per salvare Quinn, ha confermato i sospetti della ragazza. La designer di gioielli ha ringraziato l'amica per il suo bellissimo gesto e ha deciso di andare avanti con Eric dimenticando quello che c'è stato con il legale dei Forrester. ...