Barcellona, Laporta: “Il Bayern pensi ai suoi soldi. Messi? Vorrei si ritirasse qui” (Di venerdì 29 luglio 2022) Il numero uno del club sul futuro della Pulce e la risposta alle critiche ricevute dall'ambiente baverese sulle questioni economiche. Leggi su itasportpress (Di venerdì 29 luglio 2022) Il numero uno del club sul futuro della Pulce e la risposta alle critiche ricevute dall'ambiente baverese sulle questioni economiche.

sportmediaset : Laporta chiama Messi: 'Ci piacerebbe che terminasse qui la carriera' #laporta #messi #sportmediaset - Fede53120429 : @MatthijsPog Qualcuno sa se x caso a Barcellona si festeggiano i 100 anni della famiglia Laporta? No perché…. - sportli26181512 : Barcellona, così Messi può tornare davvero: Il Barcellona sogna il ritorno di Leo Messi, ma per davvero. Il primo a… - fabio200908 : Laporta arrivò 1 anno fa strillando per i troppi debiti, adesso sta impegnando tutta Barcellona per continuare a co… - infoitsport : LIVE MERCATO - Napoli, Kim ha firmato. Barcellona, Laporta sogna il ritorno di Messi -