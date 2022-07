(Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio. I Carabinieri della Stazione Forestale di Lacedonia, all’esito degli accertamenti riguardanti il presuntodi un abbeveratoio di Aquilonia, hanno denunciatodel posto per “Deviazione di” e “di”. L’attività, svolta unitamente ai Carabinieri della Stazione Forestale di Bagnoli Irpino, nonché a personale della locale Polizia Municipale e dell’ARPAC di Avellino, ha permesso di riscontrare che la colorazione blu/verde dell’acqua presente nella vasca era dovuta all’immissione di “verderame”. Gli operanti hanno notato alla base dell’abbeveratoio un tubo di ...

canale58 : Cronaca - Avvelenamento di acque, denunciata un’imprenditrice agricola - anteprima24 : ** Avvelenamento di acque, denunciata un’imprenditrice agricola ** - ptvtelenostra : AQUILONIA, AVVELENAMENTO DI ACQUE: DENUNCIATA IMPRENDITRICE AGRICOLA - - tormentony : @FabriFasanella Peccato che #Speranza dell'incoerente #PD abbia votato per il raddoppio delle trivellazioni in… -

anteprima24.it

La Caravella Portoghese è arrivata in Italia : è stata avvistata nelleal largo di Sicilia , Sardegna e a Villa San Giovanni , in provincia di Reggio Calabria . ...dell'come ...Molto di raro il veleno può causare shock anafilattico , o sintomi come quelli dell'... ma recentemente è stata avvistata nelledi Maiorca, in Spagna e in altre zone del ... Avvelenamento di acque, denunciata un'imprenditrice agricola