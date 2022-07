Aurora Ramazzotti è una furia: adesso è troppo, presentata la denuncia [VIDEO] (Di venerdì 29 luglio 2022) La frizzante Aurora Ramazzotti non ci sta: dopo i numerosi insulti la replica agli haters è da applausi. Aurora Ramazzotti (fonte youtube)Classe 1996, la giovane Aurora Ramazzotti è nata dall’unione romantica tra il padre Eros e la celebre showgirl Michelle Hunziker. A lei il cantante ha dedicato l’evergreen “L’Aurora”, approfittando del nome assegnato alla piccola per paragonarla alla bellezza del sole nascente. Sebbene la coppia abbia in seguito affrontato una chiacchieratissima separazione, culminata poi con il divorzio, Aurora è cresciuta avvolta dall’affetto dei genitori. La madre aveva infatti dichiarato a “Vanity Fair”: “Per me e Eros, lei è rimasta la priorità: siamo andati sempre a vivere a 200 metri l’uno dall’altra, e la bambina non ha mai ... Leggi su specialmag (Di venerdì 29 luglio 2022) La frizzantenon ci sta: dopo i numerosi insulti la replica agli haters è da applausi.(fonte youtube)Classe 1996, la giovaneè nata dall’unione romantica tra il padre Eros e la celebre showgirl Michelle Hunziker. A lei il cantante ha dedicato l’evergreen “L’”, approfittando del nome assegnato alla piccola per paragonarla alla bellezza del sole nascente. Sebbene la coppia abbia in seguito affrontato una chiacchieratissima separazione, culminata poi con il divorzio,è cresciuta avvolta dall’affetto dei genitori. La madre aveva infatti dichiarato a “Vanity Fair”: “Per me e Eros, lei è rimasta la priorità: siamo andati sempre a vivere a 200 metri l’uno dall’altra, e la bambina non ha mai ...

GiusCandela : Aurora Ramazzotti non è vittima di pregiudizi, degli hater magari sì. Quelli li hanno tutti. In generale fa i conti… - mickeysabbath33 : Aurora Ramazzotti hai rotto il cazzo. #Aurorahairottoilcazzo - domandesuls : RT @NelloAlfie: C'è stato un mese della sua vita in cui Aurora Ramazzotti non abbia fatto piagnistei contro gli hater? Sorella, è la vita.… - CIOE_BU : RT @NelloAlfie: C'è stato un mese della sua vita in cui Aurora Ramazzotti non abbia fatto piagnistei contro gli hater? Sorella, è la vita.… - Missi65 : RT @GiusCandela: Aurora Ramazzotti non è vittima di pregiudizi, degli hater magari sì. Quelli li hanno tutti. In generale fa i conti solo c… -