Atalanta e Olympique de Marseille sorteggiano Nuno Tavares

(Di venerdì 29 luglio 2022) 2022-07-28 16:42:02 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: lalla giovane promessa di Arsenaleil lato, decidi in questo mercato estivo quale sarà la tua destinazione per la prossima stagione. Il portoghese ha due candidati chiari che stanno facendo offerte per i suoi servizi, uno è il Marsiglia olimpica dalla Ligue 1 e l’altro è ildalla serie A. L’operazione sarà a Incarico, dal momento che l’Arsenal non vuole separarsi da una delle sue perle più giovani. Con l’arrivo di Zinchenko la squadra inglese, l’ex giocatore del Benfica l’avrebbe vista favorevolmente lasciare in prestito. Quello che non ha ancora deciso è se andare all’attuale secondo classificato francese o farlo nel campionato italiano. Prima in Premier Il lato sinistro ha giocato un totale di 28 partite con ...