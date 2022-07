Zelensky e la First lady Olena Zelenska in posa per Vogue: era proprio necessario? (Di giovedì 28 luglio 2022) Il presidente di una nazione in guerra ormai da oltre cinque mesi può posare insieme a sua moglie per il servizio di copertina di Vogue senza scatenare polemiche? La risposta è no e Volodymyr Zelensky e la First lady Olena Zelenska lo hanno sperimentato sulla propria pelle. LEGGI ANCHE >La popolazione ucraina vittima di spear phishing: pratiche di evacuazione utilizzate come esca Il presidente Volodymyr Zelensky e la First lady Olena Zelenska su Vogue: è polemica «Zelensky ha fatto un lavoro straordinario nel battere i russi nella guerra dell’informazione. Un servizio fotografico di moda in tempo di guerra: pessima idea». Sono le parole del ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 28 luglio 2022) Il presidente di una nazione in guerra ormai da oltre cinque mesi puòre insieme a sua moglie per il servizio di copertina disenza scatenare polemiche? La risposta è no e Volodymyre lalo hanno sperimentato sulla propria pelle. LEGGI ANCHE >La popolazione ucraina vittima di spear phishing: pratiche di evacuazione utilizzate come esca Il presidente Volodymyre lasu: è polemica «ha fatto un lavoro straordinario nel battere i russi nella guerra dell’informazione. Un servizio fotografico di moda in tempo di guerra: pessima idea». Sono le parole del ...

