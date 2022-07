Xenoblade Chronicles 3 ‘buca’ il day one: già disponibile il download pirata! (Di giovedì 28 luglio 2022) Xenoblade Chronicles 3, il nuovo attesissimo gioco esclusiva Nintendo Switch è già disponibile. O meglio, in rete è comparso il codice per il download pirata dello stesso videogame, una triste pratica che purtroppo accomuna molti giochi, soprattutto quelli più attesi. Xenoblade Chronicles 3, 27/7/2022 – Computermagazine.itCome mostrato da alcuni video apparsi sui social nella giornata di ieri, fra cui il filmato di Twitter che trovate su questa pagina, Xenoblade Chronicles è comparso su Steam Deck appunto in una versione assolutamente illegale. Purtroppo sono da giorni che circolano delle copie di Xenoblade che qualcuno ha ottenuto non si sa bene come, e che nel contempo ha deciso di digitalizzare e fare girare online in un circuito ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 28 luglio 2022)3, il nuovo attesissimo gioco esclusiva Nintendo Switch è già. O meglio, in rete è comparso il codice per ilpirata dello stesso videogame, una triste pratica che purtroppo accomuna molti giochi, soprattutto quelli più attesi.3, 27/7/2022 – Computermagazine.itCome mostrato da alcuni video apparsi sui social nella giornata di ieri, fra cui il filmato di Twitter che trovate su questa pagina,è comparso su Steam Deck appunto in una versione assolutamente illegale. Purtroppo sono da giorni che circolano delle copie diche qualcuno ha ottenuto non si sa bene come, e che nel contempo ha deciso di digitalizzare e fare girare online in un circuito ...

infoitscienza : Xenoblade Chronicles 3: 10 cose da sapere prima di giocare il capolavoro per Nintendo Switch - infoitscienza : Xenoblade Chronicles 3 vicino al perfect score nei voti di Famitsu - C_Colli : Continuiamo il coverage su #XenobladeChronicles3 con una specie di crash course sugli Xeno per chiunque si stia avv… - infoitscienza : Xenoblade Chronicles 3 è il primo grande passo per il futuro di Monolith Soft - gius_tificato : uhm e se mettessi Xenoblade Chronicles sul 3ds di mio fratello? sono sempre rimasto all'inizio del gioco -