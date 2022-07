Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2022 ore 11:30 (Di giovedì 28 luglio 2022) Viabilità DEL 28 LUGLIO 2022 ORE 11:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO REGOLARE E CIRCOLazioNE RIPRISTINATA, AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LA TUSCOLANA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1. CODE INVECE SULL’AUTOSTRADA A1 TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E L’ALLACCIAMENTO CON LA A24 IN DIREZIONE FIRENZE. PER CHI È IN VIAGGIO SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI. INFINE, SI SEGNALA TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA NOMENTANA TRA IL CENTRO ABITATO DI MENTANA E CASALI NELLE DUE DIREZIONI. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 28 luglio 2022)DEL 28 LUGLIOORE 11:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO REGOLARE E CIRCONE RIPRISTINATA, AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LA TUSCOLANA E LA DIRAMAZIONE-SUD DELL’AUTOSTRADA A1. CODE INVECE SULL’AUTOSTRADA A1 TRA LA DIRAMAZIONE-SUD E L’ALLACCIAMENTO CON LA A24 IN DIREZIONE FIRENZE. PER CHI È IN VIAGGIO SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI. INFINE, SI SEGNALA TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA NOMENTANA TRA IL CENTRO ABITATO DI MENTANA E CASALI NELLE DUE DIREZIONI. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28 - 07 - 2022 ore 10:30 VIABILITÀ DEL 28 LUGLIO 2022 ORE 10:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... INFINE TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA VIA PONTINA TRA VIA APRILIANA E VIA DEI RUTULI VERSO ROMA. DA ...