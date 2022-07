Ucraina, Mosca taglia il gas: ad Hannover docce fredde e fontane spente (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – docce fredde nelle palestre e nelle piscine, niente più acqua calda negli edifici pubblici, fontane spente e musei e municipi al buio la notte. Il taglio delle forniture di gas russo alla Germania – e i timori in vista dell’inverno – hanno indotto Hannover a ‘spegnere’ la città, la prima ad adottare provvedimenti così drastici. Il sindaco Belit Onay ha spiegato che l’obiettivo è di ridurre i consumi di energia del 15% in vista dell'”imminente mancanza di gas” che rappresenta una sfida importante per le grandi città. Così negli edifici pubblici non ci sarà più acqua calda per lavarsi le mani e da aprile a fine settembre non avranno neanche più il riscaldamento, con le temperature massime degli ambienti che non potranno superare i 20 gradi per il resto dell’anno, salvo alcune ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) –nelle palestre e nelle piscine, niente più acqua calda negli edifici pubblici,e musei e municipi al buio la notte. Il taglio delle forniture di gas russo alla Germania – e i timori in vista dell’inverno – hanno indottoa ‘spegnere’ la città, la prima ad adottare provvedimenti così drastici. Il sindaco Belit Onay ha spiegato che l’obiettivo è di ridurre i consumi di energia del 15% in vista dell'”imminente mancanza di gas” che rappresenta una sfida importante per le grandi città. Così negli edifici pubblici non ci sarà più acqua calda per lavarsi le mani e da aprile a fine settembre non avranno neanche più il riscaldamento, con le temperature massime degli ambienti che non potranno superare i 20 gradi per il resto dell’anno, salvo alcune ...

