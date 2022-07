Traffico Roma del 28-07-2022 ore 15:30 (Di giovedì 28 luglio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione code per incidente sono segnalate lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra lo svincolo della Roma Fiumicino e via Laurentina per Traffico intenso si sta in coda per la Roma Fiumicino da via della Magliana a via del Cappellaccio direzione Eur la polizia locale segnala poi un incidente in via della Pineta Sacchetti all’altezza di via di Villa Maggiorani Al momento sono in corso i rilievi il Traffico proveniente dalla via Giovanni XXIII è deviato temporaneamente in via di Villa Maggiorani ancora chiusa dopo l’incendio divampato lunedì scorso via di Porta medaglia tra via Laurentina & via di Torre Sant’Anastasia oggi seconda serata di Blanco al Rock in Roma all’ippodromo delle Capannelle possibili difficoltà di circolazione ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 28 luglio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione code per incidente sono segnalate lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra lo svincolo dellaFiumicino e via Laurentina perintenso si sta in coda per laFiumicino da via della Magliana a via del Cappellaccio direzione Eur la polizia locale segnala poi un incidente in via della Pineta Sacchetti all’altezza di via di Villa Maggiorani Al momento sono in corso i rilievi ilproveniente dalla via Giovanni XXIII è deviato temporaneamente in via di Villa Maggiorani ancora chiusa dopo l’incendio divampato lunedì scorso via di Porta medaglia tra via Laurentina & via di Torre Sant’Anastasia oggi seconda serata di Blanco al Rock inall’ippodromo delle Capannelle possibili difficoltà di circolazione ...

fabiom71 : RT @RaiNews: Omicidio e associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga: sono i reati su cui indagano i carabinieri del Ros di… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Via della Pineta Sacchetti, rimosso incidente, ripristinati percorsi linee bus 446 e 980. Ve… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su via Ardeatina, tra via della Cecchignola e il G.R.A. - mfbonsa : @GianlucaFiori70 Sabatini è il più chiacchierone dei DS. 64 anni, una squalifica di 5 anni (con radiazione non rati… - VAIstradeanas : 15:11 #A90 Traffico da Svincolo 30: Autostrada Roma-Fiumicino a Svincolo 28: Ss8 Via Del Mare-V.Ostiense.Velocità:10Km/h -