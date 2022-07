Top Gun: Maverick: Miles Teller, Glen Powell e il regista parlano della lunga attesa causata dal Covid (Di giovedì 28 luglio 2022) Miles Teller, Glen Powell e il regista di Top Gun: Maverick, nel corso di quest'anno, hanno parlato più volte di quanto hanno dovuto aspettare prima che il film uscisse al cinema. Top Gun: Maverick è stato un enorme successo, incassando 1,25 miliardi di dollari al botteghino, tuttavia Miles Teller, Glenn Powell, il regista della pellicola e tutte le altre persone coinvolte hanno dovuto attendere anni prima che l'attesissimo sequel arrivasse nelle sale cinematografiche. Durante il CinemaCon, all'inizio di quest'anno, Joseph Kosinski ha descritto l'esperienza utilizzando le seguenti parole: "È stato surreale. Sono passati due anni da quando abbiamo finito il film. Vorrei ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 28 luglio 2022)e ildi Top Gun:, nel corso di quest'anno, hanno parlato più volte di quanto hanno dovuto aspettare prima che il film uscisse al cinema. Top Gun:è stato un enorme successo, incassando 1,25 miliardi di dollari al botteghino, tuttavia, ilpellicola e tutte le altre persone coinvolte hanno dovuto attendere anni prima che l'attesissimo sequel arrivasse nelle sale cinematografiche. Durante il CinemaCon, all'inizio di quest'anno, Joseph Kosinski ha descritto l'esperienza utilizzando le seguenti parole: "È stato surreale. Sono passati due anni da quando abbiamo finito il film. Vorrei ...

el91hy : @cagasbur4 ho trovato questa foto mentre cercavo la trama di top gun 1 perché non l'ho visto serena mi mancabo tant… - el91hy : @l33felixs top gun è carino me lo aspettavo brutto però non tiesco a godernelo - Lorexae : Le novità Rakuten TV di agosto: ci sono Top Gun: Maverick e Jurassic World – Il dominio - FedericoMagnon1 : @Semreh10 Se fossi egocentrico: Never ending story; un po' eccentrico: il buono, il brutto, il cattivo; un po' bamb… - meetmyhideside : @goldrake____ Guerre Stellari e poi Top Gun. -