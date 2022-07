The Santa Clause: David Krumholtz riprende il ruolo dell'elfo Bernard (Di giovedì 28 luglio 2022) L'attore David Krumholtz ritornerà nel magico mondo di Natale in occasione della serie The Santa Clause, progetto prodotto per Disney+. Nel cast della serie The Santa Clause ci sarà anche David Krumholtz che riprenderà la parte dell'elfo Bernard. L'attore aveva già recitato nei film di cui gli episodi proseguiranno la storia, essendo ideati come sequel del racconto proposto sul grande schermo. Sul set delle puntate David Krumholtz ritroverà Tim Allen ed Elizabeth Mitchell, i protagonisti della nuova serie prodotta per Disney+ che racconterà un nuovo capitolo della ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 28 luglio 2022) L'attoreritornerà nel magico mondo di Natale in occasionea serie The, progetto prodotto per Disney+. Nel casta serie Theci sarà anchecherà la parte. L'attore aveva già recitato nei film di cui gli episodi proseguiranno la storia, essendo ideati come sequel del racconto proposto sul grande schermo. Sul sete puntateritroverà Tim Allen ed Elizabeth Mitchell, i protagonistia nuova serie prodotta per Disney+ che racconterà un nuovo capitoloa ...

