Siccità, il cuneo salino del Po risale il fiume per 40 chilometri (Di giovedì 28 luglio 2022) L'Italia continua a essere stritolata dalla Siccità. Le temperature da record, la totale arsura e l'assenza di precipitazioni (da mesi) sta distruggendo fiumi, laghi e bacini idrici. Secondo i dati dell'Osservatorio Anbi sulle risorse idriche, il Po sta per toccare una soglia drammatica. La Siccità ne sta annullando la portata. Gli ultimi rilevamenti effettuati a Pontelagoscuro, nel Ferrarese, hanno evidenziato che la portata del fiume è ormai prossima a toccare i 100 metri cubi al secondo. Un dato questo che "decreterebbe la fine dell'immagine di grande fiume" scrive l'Osservatorio. Le conseguenze, soprattutto di carattere ambientale, sono molto gravi. Foto Ansa/Riccardo Dalle LucheDurante l'alta marea, la risalita del cuneo salino lungo il corso del Po ormai sfiora i 40

