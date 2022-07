Separazione Totti Blasi, Francesco si infuria e sbotta: ‘Presto vi dirò la verità’ (Di giovedì 28 luglio 2022) L’ultimo articolo del settimanale Chi ha destato particolarmente l’attenzione di Francensco Totti, che di certo non l’ha presa benissimo. La rivista riporterebbe alcuni dettagli sulle “scappatelle” di Totti dalla Bocchi che avrebbero fatto infuriare il capitano. Totti-Blasi: gossip alle stelle Il romanzo rosa Blasi-Totti, da poco finito nonostante le grandi speranze del pubblico, si arricchisce di un nuovo capitolo tutto all’insegna del gossip più spinto. Di fatto, secondo ultime indiscrezioni, il Pupone sarebbe furioso per alcune notizie pubblicate dal settimanale Chi. Totti avrebbe reagito ad un articolo che tirerebbe in ballo la figlia Isabel e alcuni dettagli sulla sua nuova relazione. Il settimanale di Signorini farebbe apparire il Pupone come ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 luglio 2022) L’ultimo articolo del settimanale Chi ha destato particolarmente l’attenzione di Francensco, che di certo non l’ha presa benissimo. La rivista riporterebbe alcuni dettagli sulle “scappatelle” didalla Bocchi che avrebbero fattore il capitano.: gossip alle stelle Il romanzo rosa, da poco finito nonostante le grandi speranze del pubblico, si arricchisce di un nuovo capitolo tutto all’insegna del gossip più spinto. Di fatto, secondo ultime indiscrezioni, il Pupone sarebbe furioso per alcune notizie pubblicate dal settimanale Chi.avrebbe reagito ad un articolo che tirerebbe in ballo la figlia Isabel e alcuni dettagli sulla sua nuova relazione. Il settimanale di Signorini farebbe apparire il Pupone come ...

CorriereCitta : Separazione Totti Blasi, Francesco si infuria e sbotta: ‘Presto vi dirò la verità’ - redazionerumors : Le voci sulla rottura dell'anno non si placano: questa volta il settimanale di Alfonso Signorini ha indagato sul ra… - ladysergej : @romasrsr @montybrogan_ @Klosevic11 @Claudel_IT @Ern4Pel Voi invece l'estate la passerete seguendo la separazione t… - _SofiaL7_ : RT @potatoestom: isabel totti che entra in tribunale per testimoniare della separazione dei genitori - ShakeAllOff : RT @potatoestom: isabel totti che entra in tribunale per testimoniare della separazione dei genitori -