Secondo anniversario della dipartita di mamma Giuseppina (Di giovedì 28 luglio 2022) Nel Secondo anniversario della dipartita di Giuseppina Di Bernardo, mancata all’affetto dei suoi cari ad 82 anni, sua figlia Giusy, la primogenita, la ricorda con amore immutato. Sposata da 60 anni con Pietro Di Francia, quando era ancora una ragazza ha studiato al San Carlo di Napoli canto lirico. Suonava il pianoforte ed ha cantato l’Ave Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di giovedì 28 luglio 2022) NeldiDi Bernardo, mancata all’affetto dei suoi cari ad 82 anni, sua figlia Giusy, la primogenita, la ricorda con amore immutato. Sposata da 60 anni con Pietro Di Francia, quando era ancora una ragazza ha studiato al San Carlo di Napoli canto lirico. Suonava il pianoforte ed ha cantato l’Ave Il Blog di Giò.

bayanoora : @MrsArabellaFigg Eh si troppe info da processare, la mia mente ha unito tutti i puntini a cazzo e pensavo che la pu… - GiovannaGiallo1 : Mi chiamo 'La Risorta' per un motivo. Oggi è il 29 Luglio, secondo anniversario con tanto di pancia e fiocco rosa… - treasuriini : se i treasure fanno un encore per il loro secondo anniversario...vi giuro che ... - Giulio_Secondo_ : RT @Misurelli77: Se non festeggi il 25 Aprile,ma ricordi ogni anno l'anniversario della marcia su Roma. Non sei un conservatore. Non sei di… - _sarcasticraven : Qui user #cracra ManuFerro nell'applicazione del classico 'piano porcata': proporre qualcosa di improponibile per r… -