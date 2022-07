Sanità: Una nuova terapia per la cura del tumore al colon-retto (Di giovedì 28 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – In Europa nel 2020 più di mezzo milione di persone ha avuto una diagnosi di tumore al colon. Il tumore al colon retto inoltre costituisce la causa del 9% di morti oncologiche, mentre il tasso di sopravvivenza a 5 anni si attesta a circa il 15% dei pazienti che vanno incontro a metastasi. Intervistato dall’agenzia di stampa Italpress, Giovanni Crisafulli, ricercatore dell’Ifom di Milano e autore di una ricerca sul tumore al colon-retto, ha sottolineato l’importanza di “continuare ad investire nella ricerca e nelle nuove terapie per migliorare la vita dei pazienti”. “Abbiamo appena pubblicato su una prestigiosa rivista scientifica internazionale una ricerca in cui abbiamo selezionato i pazienti che possono essere trattati con ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 28 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – In Europa nel 2020 più di mezzo milione di persone ha avuto una diagnosi dial. Ilalinoltre costituisce la causa del 9% di morti oncologiche, mentre il tasso di sopravvivenza a 5 anni si attesta a circa il 15% dei pazienti che vanno incontro a metastasi. Intervistato dall’agenzia di stampa Italpress, Giovanni Crisafulli, ricercatore dell’Ifom di Milano e autore di una ricerca sulal, ha sottolineato l’importanza di “continuare ad investire nella ricerca e nelle nuove terapie per migliorare la vita dei pazienti”. “Abbiamo appena pubblicato su una prestigiosa rivista scientifica internazionale una ricerca in cui abbiamo selezionato i pazienti che possono essere trattati con ...

