Glongari : La #Roma è convinta di avere fatto passi avanti sostanziali nella rincorsa a Gini #Wijnaldum. L’apertura al sacrifi… - paolodeluca72 : @ACavaliere77 @Citizensforair Cittadini per l'aria sono fortissimi e hanno avuto spazio sia sui media sia nei conve… - paolo2004_25 : @LAROMA24 Sta già provando a fare passi indietro… la roma resta, I giocatori come te che lasciano verso prospettive… - PeppeGiannotti1 : A Roma ci cascano sempre è assurdo, tutti ottimisti prudenti sognatori (la stampa) poi perdono Roma e Lazio e ricom… - Bioeffe : Passi la vita a dire che siamo 4 gatti, e che a Roma comandate voi perché siete il triplo. Però se dico che nelle r… -

Calciomercato.com

Il governo centrale, ci piaccia o no, si trova però ae con quello dobbiamo interfacciarci, ... per cominciare a fare dei piccolie dei ragionamenti. Non aiutano i tempi e il periodo estivo '...CALCIOMERCATO SALERNITANA NEWS/ Iervolino "Piatekin avanti, e Pinamonti..." Wijnaldum allaIpotesi sempre più concreta Un acquisto per lache porterebbe molta gioia ai tifosi ... Roma, passi avanti per Wijnaldum: definita la formula con il Psg Legati in strada, sotto il sole, senza acqua né cibo. Li avevano abbandonati così, a Roma, in via Macedonia, in zona Appio Latino, ieri mattina. Incurante delle altissime temperature di questi giorni, ...La Roma, dopo Dybala, vuole un altro grande colpo in questo calciomercato: importanti passi in avanti per Wijnaldum del PSG ...