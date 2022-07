Rissa Vagnati-Juric | Cairo riflette | Sabatini o De Zerbi? Gli scenari

(Di giovedì 28 luglio 2022)o De? Le clamorose ipotesi in vista dell’imminente inizio del campionato. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La bomba in casa Torino è scoppiata soltanto qualche ora fa ma il botto ha scatenato un tam tam mediatico davvero impressionante: lo scontro durissimo tra il dse l’allenatore Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Fprime86 : RT @tuttosport: La prima pagina di Tuttosport: ?? Juve, Morata e il terzino ?? Juric-Vagnati: la rissa che umilia il Toro ?? Di Maria, cla… - tuttosport : La prima pagina di Tuttosport: ?? Juve, Morata e il terzino ?? Juric-Vagnati: la rissa che umilia il Toro ?? Di Ma… - Moixus1970 : RT @capuanogio: Tra #Juric e #Vagnati una rissa che umilia il #Torino. Il primo sconfitto è #Cairo che, promessa dopo promessa, ha perso co… - ParliamoDiNews : Torino, rissa Vagnati-Juric, il ds: `Sarà un nuovo punto di partenza` #torino #rissa #vagnati-juric #sar&agr… - granatafr : RT @capuanogio: Tra #Juric e #Vagnati una rissa che umilia il #Torino. Il primo sconfitto è #Cairo che, promessa dopo promessa, ha perso co… -

Sconcerta ora pensare che Juric e ancor più- il dt ha anche accusato il tecnico di essere andato a lamentarsi col padrone senza avvertire lui, che lo starebbe "aiutando a fare una squadra", ...JUVE MORATA E IL TERZINOJuric -, lache umilia il ToroMilan, goleada show e rilancio per De KetelaereCode esalta il Genoa, che lezione a ...Quando volano parole grosse, anzi grossissime, tra colleghi di lavoro e si sfiora ripetutamente la rissa evitata solo per i ripetuti interventi di una terza persona che sventa che accada tutti ...Impossibile che il duro confronto, non solo verbale, tra Ivan Juric e Davide Vagnati non trovasse posto nei principali quotidiani italiani e infatti è così. Come su 'La Stampa, ...