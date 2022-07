Riforma Pensioni oggi 28 luglio 2023 | cosa è emerso dall’incontro Governo-Sindacati

Leggi su pensionipertutti

(Di giovedì 28 luglio 2022) L’ incontro avvenuto ieri traha avuto esito positivo, andando nella direzione sperata da CGIL, CISL e UIL per varare all’interno del nuovo Decreto Aiuti Bis alcuni importanti provvedimenti in favore dei lavoratori e dei pensionati. Iluscente di Draghi è pronto a finanziare il Decreto con14,3 miliardi di euro.e decreto aiuti bis, quali novità? Parla Landini Sono diversi i provvedimenti per aiutare i lavoratori e i pensionati, come riporta il segretario generale della Cgil Maurizio Landini al termine dell’incontro avvenuto ieri con il. Per Landini è importante sottolineare che “Ilsi è impegnato a erogare i 200 euro dianche a quei lavoratori precari e ...