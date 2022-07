Promessa di assunzione in cambio di denaro. Arrestato 40enne (Di giovedì 28 luglio 2022) Nell’ambito di un’indagine particolarmente complessa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto, i poliziotti della Squadra Mobile hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 40enne massafrese perché ritenuto presunto responsabile di truffa aggravata in concorso, estorsione, furto e sostituzione di persona. Per gli stessi reati è stata denucniata anche la sua convivente.La vicenda ha inizio nel 2017 quando l’addetto di una Cooperativa operante nel settore della manutenzione e della cura del verde nella città di Massafra, ha iniziato un rapporto di amicizia con altro dipendente della medesima cooperativa, neo assunto, confidando in particolare la sua preoccupazione per il figlio che nonostante numerosi tentativi non era ancora riuscito a trovare un lavoro stabile.Dagli elementi raccolti durante l’indagine, nei giorni ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 28 luglio 2022) Nell’ambito di un’indagine particolarmente complessa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto, i poliziotti della Squadra Mobile hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di unmassafrese perché ritenuto presunto responsabile di truffa aggravata in concorso, estorsione, furto e sostituzione di persona. Per gli stessi reati è stata denucniata anche la sua convivente.La vicenda ha inizio nel 2017 quando l’addetto di una Cooperativa operante nel settore della manutenzione e della cura del verde nella città di Massafra, ha iniziato un rapporto di amicizia con altro dipendente della medesima cooperativa, neo assunto, confidando in particolare la sua preoccupazione per il figlio che nonostante numerosi tentativi non era ancora riuscito a trovare un lavoro stabile.Dagli elementi raccolti durante l’indagine, nei giorni ...

Damrod4488 : RT @FloydJethro69: @fdragoni Esatto. Non so se non capiscono (o fingono) che senza un'opera di vera 'ripacificazione sociale', che includa… - FloydJethro69 : @fdragoni Esatto. Non so se non capiscono (o fingono) che senza un'opera di vera 'ripacificazione sociale', che inc… -