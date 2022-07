Nuova polemica sul direttore del Tg2 Sangiuliano per i suoi rapporti con FdI. Dopo le parole di La Russa protesta l’Usigrai (Di giovedì 28 luglio 2022) Una Nuova polemica coinvolge il direttore del Tg2. Dopo la criticata partecipazione alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, il 29 aprile, a Milano (che gli è costata un richiamo dalla Rai), Gennaro Sangiuliano è il protagonista di un nuovo “caso”, anche questa volta collegato al partito di Giorgia Meloni, Dopo un intervento di Ignazio La Russa in diretta nella trasmissione di Lucia Annunziata. Come sottolineato in una nota dal sindacato dei giornalisti Rai (Usigrai), nel corso di Mezz’ora in più su Raitre il senatore di FdI La Russa ha indicato il direttore del Tg2 – che lui chiama “Genni” – citandolo tra le personalità “compatibili con il governo e con l’Italia che vogliamo” in una lista che a domanda della giornalista ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Unacoinvolge ildel Tg2.la criticata partecipazione alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, il 29 aprile, a Milano (che gli è costata un richiamo dalla Rai), Gennaroè il protagonista di un nuovo “caso”, anche questa volta collegato al partito di Giorgia Meloni,un intervento di Ignazio Lain diretta nella trasmissione di Lucia Annunziata. Come sottolineato in una nota dal sindacato dei giornalisti Rai (Usigrai), nel corso di Mezz’ora in più su Raitre il senatore di FdI Laha indicato ildel Tg2 – che lui chiama “Genni” – citandolo tra le personalità “compatibili con il governo e con l’Italia che vogliamo” in una lista che a domanda della giornalista ha ...

