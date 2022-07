Milano: vuoi mangiare bene e spendere poco? Scegli questi locali! (Di giovedì 28 luglio 2022) Ti trovi a Milano e non sai dove andare a mangiare spendendo poco? Segui i nostri consigli per evitare sorprese spiacevoli. Milano non è solitamente conosciuta per essere una delle città più rinomate a livello gastronomico. Ma negli ultimi anni la città Ambrosiana ha fatto passi da gigante. Nonostante le molteplici attrazioni storiche, ha da L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 28 luglio 2022) Ti trovi ae non sai dove andare aspendendo? Segui i nostri consigli per evitare sorprese spiacevoli.non è solitamente conosciuta per essere una delle città più rinomate a livello gastronomico. Ma negli ultimi anni la città Ambrosiana ha fatto passi da gigante. Nonostante le molteplici attrazioni storiche, ha da L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

gianvi21 : @BorgheseTomas @MagdiBruja @andrea_degli Sai qual'è la differenza tra noi e voi? che noi non cerchiamo in ogni modo… - SpockEva : Se poi vuoi sboccare addosso ai turisti che stanno affermando che Milano sia più bella allora ok - Empathisme : E quindi adesso è tipo “e cosa vuoi fare dopo?” “vado a studiare a Milano” - GinoN2O : @LouGirardiReal Bari Milano saranno 900 km e vuoi pure parlare di tifo? Porcoddio - Mariani71Davide : @AdrianoPanatta Un giro a Roma o Milano o dove vuoi tu tra i cantieri….Non spendi nulla e fai un figurone. Buona giornata maestro. -