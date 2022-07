Luca Serianni, la dedica di uno luogo nel X Municipio: “Caro prof, il nostro non sarà un rito svuotato di senso” (Di giovedì 28 luglio 2022) Ostia. La morte del professor Serianni è stato un evento traumatico che ha lasciato una traccia indelebile nelle coscienze di tutti, e per il mondo accademico e per la comunità locale: personaggio mite, eclettico, profondo e dotato di un’ironia senza tempo, era conosciuto non solo dai suoi studenti, ma anche dai concittadini. La morte del linguista Luca Serianni Soprattutto, a incidere profondamente sullo stato d’animo di quanti lo conoscevano è stata la modalità della sua morte: improvvisa, letale, che non gli ha lasciato il tempo nemmeno per un addio. Una circostanza fatale che fa riflettere su quanto la vita possa essere fragile e volare via con un soffio. Ora c’è la comunicazione ufficiale da parte dell’amministrazione per poter intitolare un luogo, una strada o ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 luglio 2022) Ostia. La morte delessorè stato un evento traumatico che ha lasciato una traccia indelebile nelle coscienze di tutti, e per il mondo accademico e per la comunità locale: personaggio mite, eclettico,ondo e dotato di un’ironia senza tempo, era conosciuto non solo dai suoi studenti, ma anche dai concittadini. La morte del linguistaSoprattutto, a incidereondamente sullo stato d’animo di quanti lo conoscevano è stata la modalità della sua morte: improvvisa, letale, che non gli ha lasciato il tempo nemmeno per un addio. Una circostanza fatale che fa riflettere su quanto la vita possa essere fragile e volare via con un soffio. Ora c’è la comunicazione ufficiale da parte dell’amministrazione per poter intitolare un, una strada o ...

