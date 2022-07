LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: quattro all’attacco, gruppo a meno di 3? (Di giovedì 28 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France femminile 14.42 Iniziato il GPM sia per le fuggitive che per il gruppo. 14.38 Per Marianne Vos (Jumbo-Visma) nessun patema in chiave Maglia Gialla. 14.35 Sempre le squadre delle velociste a gestire la situazione. 14.30 Margine che ora scende leggermente sotto i 3?. 14.26 Altra salita di quarta categoria, che prevede 4,1 km al 3,1%. 14.24 A breve il secondo GPM di giornata: Côte de Gripport. 14.19 Ricordiamo le quattro attaccanti: Victoire Berteau (Cofidis), Emily Newsom (EF Education-TIBCO-SVB), Anya Louw (AG Insurance – NXTG) e Antri Christoforou (Human Powered Health). 14.15 Sempre 3? il vantaggio delle fuggitive. 14.12 Plotone che non lascia spazio e si ricompatta. 14.08 Provano in ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE14.42 Iniziato il GPM sia per le fuggitive che per il. 14.38 Per Marianne Vos (Jumbo-Visma) nessun patema in chiave Maglia Gialla. 14.35 Sempre le squadre delle velociste a gestire la situazione. 14.30 Margine che ora scende leggermente sotto i 3?. 14.26 Altra salita di quarta categoria, che prevede 4,1 km al 3,1%. 14.24 A breve il secondo GPM di giornata: Côte de Gripport. 14.19 Ricordiamo leattaccanti: Victoire Berteau (Cofidis), Emily Newsom (EF Education-TIBCO-SVB), Anya Louw (AG Insurance – NXTG) e Antri Christoforou (Human Powered Health). 14.15 Sempre 3? il vantaggio delle fuggitive. 14.12 Plotone che non lascia spazio e si ricompatta. 14.08 Provano in ...

juventusfc : ???? Siamo live su @Twitch_Italy con Alex Sandro direttamente dal nostro tour negli Stati Uniti ???? Ci trovi qui ????… - ILENIALazzaro : RT @Eurosport_IT: ?? LIVE! Segui la 5ª tappa del Tour de France Femmes! ????????? Segui la corsa in diretta su @discoveryplusIT ed https://t.c… - Eurosport_IT : ?? LIVE! Segui la 5ª tappa del Tour de France Femmes! ????????? Segui la corsa in diretta su @discoveryplusIT ed… - zazoomblog : LIVE Tour de France femminile tappa di oggi in DIRETTA: quattro atlete in fuga 120 km all’arrivo - #France… - findomWoR : RT @idaliadomina: Per celebrare il mio nuovo canale #loyalfans, i contenuti esclusivi del mio tour a Roma e la mia prima live streaming sar… -