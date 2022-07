I sondaggi danno in crescita FdI e Pd. Calano Lega, M5s e Forza Italia (Di giovedì 28 luglio 2022) AGI - Con lo scioglimento delle Camere ad opera del Presidente della Repubblica, siamo entrati ufficialmente nella campagna elettorale per le elezioni politiche previste per il prossimo 25 settembre. Quella di oggi è quindi la prima Supermedia dei sondaggi che registra il clima d'opinione in Italia dopo che sono state indette le elezioni anticipate. Come era prevedibile, la caduta del Governo Draghi e il successivo scioglimento delle Camere hanno avuto un effetto tangibile sui principali partiti protagonisti degli eventi delle ultime, movimentate settimane. In particolare, assistiamo a un rafForzamento sia di Fratelli d'Italia (che tocca un nuovo record con il 23,3%) sia del Partito Democratico (22,8%). Entrambi guadagnano circa un punto nelle ultime due settimane, prefigurando una corsa a due per la palma di partito ... Leggi su agi (Di giovedì 28 luglio 2022) AGI - Con lo scioglimento delle Camere ad opera del Presidente della Repubblica, siamo entrati ufficialmente nella campagna elettorale per le elezioni politiche previste per il prossimo 25 settembre. Quella di oggi è quindi la prima Supermedia deiche registra il clima d'opinione indopo che sono state indette le elezioni anticipate. Come era prevedibile, la caduta del Governo Draghi e il successivo scioglimento delle Camere hanno avuto un effetto tangibile sui principali partiti protagonisti degli eventi delle ultime, movimentate settimane. In particolare, assistiamo a un rafmento sia di Fratelli d'(che tocca un nuovo record con il 23,3%) sia del Partito Democratico (22,8%). Entrambi guadagnano circa un punto nelle ultime due settimane, prefigurando una corsa a due per la palma di partito ...

