Harry e Meghan sono in crisi: “Lui ha lasciato casa” (Di giovedì 28 luglio 2022) Roberto Alessi, con la sua solita ironia che lo contraddistingue, ma nel contempo non disdegnando qualche frecciatina, ha raccontato in diretta tv un gossip su Harry e Meghan: “Ci sono 22 milioni di dollari dati d’anticipo dati alla coppia, una cifra così interessante… è uscito ora un altro libro, ‘Revenge’, vendetta, di un autore inglese molto conosciuto e autorevole dove dice che ad un certo punto Meghan pensava che fosse divertente stare a corte, poi ha pensato che in America avrebbe potuto guadagnare di più quindi hanno rotto con la Corona e sono andati in America dove stanno contando milioni su milioni e hanno dovuto affittare un caveau”. Simona Branchetti, la conduttrice, ha quindi chiesto a Roberto Alessi se non vi sia il rischio che la biografia di Harry non sia un flop, e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 28 luglio 2022) Roberto Alessi, con la sua solita ironia che lo contraddistingue, ma nel contempo non disdegnando qualche frecciatina, ha raccontato in diretta tv un gossip su: “Ci22 milioni di dollari dati d’anticipo dati alla coppia, una cifra così interessante… è uscito ora un altro libro, ‘Revenge’, vendetta, di un autore inglese molto conosciuto e autorevole dove dice che ad un certo puntopensava che fosse divertente stare a corte, poi ha pensato che in America avrebbe potuto guadagnare di più quindi hanno rotto con la Corona eandati in America dove stanno contando milioni su milioni e hanno dovuto affittare un caveau”. Simona Branchetti, la conduttrice, ha quindi chiesto a Roberto Alessi se non vi sia il rischio che la biografia dinon sia un flop, e ...

