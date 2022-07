Giro d’Italia 2023, il possibile percorso: cronoscalata del Lussari, Zoncolan assente, partenza in Abruzzo? (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Giro d’Italia 2023 si concluderà in Friuli Venezia Giulia. Gli ultimi tre giorni della Corsa Rosa andranno infatti in scena in questa Regione: venerdì con la tappa a Erto e Casso, per ricordare la tragedia della diga del Vajont; sabato l’infuocata cronoscalata sul Monte Lussari; domenica la gran chiusura a Trieste, nello scenario di piazza Unità d’Italia. Non verrà invece scalato il Monte Zoncolan. A dare tutte le conferme del caso è stato Sergio Emidio Bini, assessore alle Attività produttive e Turismo della Regione Friuli Venezia Giulia. Il finale è dunque già delineato, ma quale sarà il percorso del Giro d’Italia 2023? In questo periodo fervono anticipazioni e indiscrezioni, in vista della ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) Ilsi concluderà in Friuli Venezia Giulia. Gli ultimi tre giorni della Corsa Rosa andranno infatti in scena in questa Regione: venerdì con la tappa a Erto e Casso, per ricordare la tragedia della diga del Vajont; sabato l’infuocatasul Monte; domenica la gran chiusura a Trieste, nello scenario di piazza Unità. Non verrà invece scalato il Monte. A dare tutte le conferme del caso è stato Sergio Emidio Bini, assessore alle Attività produttive e Turismo della Regione Friuli Venezia Giulia. Il finale è dunque già delineato, ma quale sarà ildel? In questo periodo fervono anticipazioni e indiscrezioni, in vista della ...

FedePasqua : @ILENIALazzaro @lalegiardini E' un prblema culturale, non solo nel ciclismo. In UK per la finale mondiale di calcio… - FundContaTeam : ??? @OA_Sport. ?? 'Ivan Basso crede tanto in me. Al Giro d’Italia U23 c’erano corridori più forti':… - roberto72764315 : Far correre Conte a queste elezioni senza Fico, Taverna e soprattutto Appendino è come farlo partecipare al giro d’… - anto_d_63 : RT @gigi52335676: Ma voi ce la fate ad immaginare la Meloni in giro per il mondo a rappresentare l'Italia? - creeestina : @evbdwantstobeus L’anno scorso si è fatto il giro d’Italia ?????? La sua forza di volontà -