Follia in chiesa, l'offerta è troppo bassa: prete picchia un fedele (Di giovedì 28 luglio 2022) Nel bel mezzo di un funerale, con lo stato d'animo a terra e i concittadini in lacrime è di per sé già difficile chiedere un'offerta e mescolare sacralità, religione ed economia. Figuriamoci aizzare una rissa improvvisa. Il parroco aggredisce il fedele spilorcio Tuttavia, è proprio quello che è successo ad Aversa, Comune in provincia di Caserta. Qui un parroco per nulla soddisfatto dell'offerta proposta da un fedele, è passato velocemente alle mani per ricordare alla povera vittima il pugno di ferro della chiesa Cattolica. Forse un nostalgico delle indulgenze vendute a caro prezzo, o forse un imprenditore liberale mancato, fatto sta che ha fatto capire concretamente il suo punto di vista sulla questione. La dinamica dell'accaduto ad Aversa I fatti risalgono a martedì mattina, lo scorso 26 luglio, quando, al termine ...

