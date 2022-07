Elezioni 2022, martedì nuovo vertice centrodestra: nodo centristi (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, la prossima settimana, probabilmente martedì, si dovrebbe tenere a Roma un altro vertice dei leader del centrodestra – con Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi – per fare il punto della situazione politica sulla strategia comune della coalizione in vista delle Elezioni politiche 2022 e per definire collegi elettorali, a cominciare dal nodo della quota di uninominali assegnati ai ‘centristi’ che ha provocato malumore in casa Udc. ”L’esperienza mi insegna e mi porta a dire che anche stavolta troveremo una soluzione giusta sui collegi elettorali”, dice all’Adnkronos Lorenzo Cesa dopo la decisione arrivata ieri al vertice fiume del centrodestra di assegnare a tutti i ... Leggi su italiasera (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, la prossima settimana, probabilmente, si dovrebbe tenere a Roma un altrodei leader del– con Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi – per fare il punto della situazione politica sulla strategia comune della coalizione in vista dellepolitichee per definire collegi elettorali, a cominciare daldella quota di uninominali assegnati ai ‘’ che ha provocato malumore in casa Udc. ”L’esperienza mi insegna e mi porta a dire che anche stavolta troveremo una soluzione giusta sui collegi elettorali”, dice all’Adnkronos Lorenzo Cesa dopo la decisione arrivata ieri alfiume deldi assegnare a tutti i ...

