(Di giovedì 28 luglio 2022) I Centri estivi Fit vanno a gonfie vele e i ragazzi coinvolti sono sempre di più. Sono l'ennesimo frutto - come i 9 giocatori nei top 21 Next Gen al mondo - di un sistema che funziona e che desta attenzione in tutto il pianeta. Arabia Saudita compresa...

FIT

Fra i vari laboratori artistici avviati nell'ambito del progetto Lavori in Comune 2022,dall'assessorato al, e dopo la positiva esperienza del 2021, anche quest'anno, in collaborazione con la Fondazione "Galletti Morelli Baronio", è stato realizzato un murales ...Fra i vari laboratori artistici avviati nell'ambito del progetto Lavori in Comune 2022,dall'assessorato al, e dopo la positiva esperienza del 2021, anche quest'anno, in collaborazione con la Fondazione 'Galletti Morelli Baronio', è stato realizzato un murales ... Il decentramento organizzato, la chiave del successo Fra i vari laboratori artistici avviati nell’ambito del progetto Lavori in Comune 2022, organizzato dall’assessorato al Decentramento, e dopo la positiva esperienza del 2021, anche quest’anno, in coll ...Fra i vari laboratori artistici avviati nell'ambito del progetto Lavori in Comune 2022, organizzato dall’assessorato al Decentramento, e dopo la positiva ...