Dal Salario minimo allo Ius Scholae. Letta ha perso tutte le battaglie (Di giovedì 28 luglio 2022) C'è un piccolo video che gira a più riprese sui social in questo periodo. Protagonista è Nanni Moretti al tempo dei girotondini. Era il lontano 2002. Il regista era sul palco a Piazza Navona quando, al termine del suo discorso, esclamò: "Con questo tipo di dirigenti non vinceremo mai". Non c'è una sola promessa del Pd che sia stata mantenuta Sono passati da allora esattamente venti anni ed è fin troppo facile dire che Moretti, autore incredibilmente visionario e sempre attuale, ci aveva visto giusto e continua a vederci giusto ancora oggi. Perché è questo ciò che viene in mente guardando ai primi giorni di campagna elettorale del Pd e di Enrico Letta. La potenziale speranza di un processo riformatore vero in Italia, in opposizione al conservatorismo della destra, è naufragato prima ancora di partire. Tutto legittimo, per carità. In politica, specie in ...

