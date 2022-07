Covid oggi Lazio, 4.609 contagi e 16 morti. A Roma 1.909 casi (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.609 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 luglio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 16 decessi. “oggi nel Lazio, su 4.342 tamponi molecolari e 21.691 tamponi antigenici per un totale di 26.033 tamponi, si registrano 4.609 nuovi casi positivi (-315); sono 16 i decessi (+3), 1.127 i ricoverati (-9), 75 le terapie intensive (-5) e +6.373 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,7%. I casi a Roma città sono a quota 1.909” riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano. “Prosegue il calo del numero totale dei casi su base settimanale, -30%”, sottolinea. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.609 i nuovida coronavirus28 luglio 2022 nel, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino-19 della Regione. Si registrano altri 16 decessi. “nel, su 4.342 tamponi molecolari e 21.691 tamponi antigenici per un totale di 26.033 tamponi, si registrano 4.609 nuovipositivi (-315); sono 16 i decessi (+3), 1.127 i ricoverati (-9), 75 le terapie intensive (-5) e +6.373 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,7%. Icittà sono a quota 1.909” riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettinoquotidiano. “Prosegue il calo del numero totale deisu base settimanale, -30%”, sottolinea. ...

