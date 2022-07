valmancer0000 : RT @frank9you: @fdragoni @rcarangelo morti totali covid nel mondo al 31/12/2020 1.954.102;al 31/12/2021 5.479.656;al 26/7/2022 6.406.931;pe… - IMoresi : RT @frank9you: @fdragoni @rcarangelo morti totali covid nel mondo al 31/12/2020 1.954.102;al 31/12/2021 5.479.656;al 26/7/2022 6.406.931;pe… - frank9you : @fdragoni @rcarangelo morti totali covid nel mondo al 31/12/2020 1.954.102;al 31/12/2021 5.479.656;al 26/7/2022 6.4… - SaluteLazio : #COVID: @AlessioDAmato_ OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 27.479 TAMPONI, SI REGISTRANO 4.777 NUOVI CASI POSITIVI (-1.… -

Euronews Italiano

L'alto Adige registranuovi casi(21 pcr e 458 test antigienici positivi) e nessun decesso. L'incidenza settimanale continua a scendere e, dopo aver sfiorato quota 1000 il 19 luglio, ora è a 711 ( - 48). In ...... nell'epocaper gli anni 2020 - 2021. I lavoratori dell'artigianato coinvolti sono stati 10. Nelle cinque province calabresi domina Cosenza, dove 1.imprese hanno richiesto cassa integrazione ... Covid: 479 nuovi casi e incidenza in calo in Alto Adige (ANSA) - BOLZANO, 28 LUG - L'alto Adige registra 479 nuovi casi covid (21 pcr e 458 test antigienici positivi) e nessun decesso.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...