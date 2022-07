Contatti Lega-Russia | Gabrielli | “Notizie non attribuibili ai Servizi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Non arrivano daisegreti italiani le informazioni pubblicato oggi sul quotidiano ‘La Stampa’ in merito a una presunta pressione dellasullaper far cadere il governo Draghi. Lo riferisce l’Autorità deta per la sicurezza della Repubblica, il sottosegretario Franco. “Le indiscrezioni apparse sul quotidiano ‘La Stampa’, in merito all’attribuzione all’Intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l’avvocato Capuano e rappresentanti dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia, per far cadere il governo Draghi, sono prive di ogni fondamento come già riferito al Copasir, in occasione di analoghi articoli apparsi nei mesi scorsi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.