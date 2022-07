Come sta Marcell Jacobs? Primi allenamenti in pista verso gli Europei, lunedì nuova risonanza (Di giovedì 28 luglio 2022) Marcell Jacobs riuscirà a prendere parte agli Europei 2022 di atletica leggera? Questo è uno dei quesiti più importanti in casa Italia, quando mancano poco più di due settimane alla rassegna continentale, in programma a Monaco (Germania) dal 15 al 21 agosto. Il Campione Olimpico dei 100 metri aveva dovuto alzare bandiera bianca prima della semifinale ai Mondiali a causa di una contrattura all’adduttore, poi rivelatasi lesione in seguito a una risonanza magnetica effettuata tre giorni fa a Roma. Sembrava esserci pessimismo fino a poche ore fa e invece c‘è qualcosa che lascia ben sperare il velocista lombardo e il suo entourage. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Marcell Jacobs dovrebbe tornare ad allenarsi domani in pista: si tratterebbe della prima ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022)riuscirà a prendere parte agli2022 di atletica leggera? Questo è uno dei quesiti più importanti in casa Italia, quando mancano poco più di due settimane alla rassegna continentale, in programma a Monaco (Germania) dal 15 al 21 agosto. Il Campione Olimpico dei 100 metri aveva dovuto alzare bandiera bianca prima della semifinale ai Mondiali a causa di una contrattura all’adduttore, poi rivelatasi lesione in seguito a unamagnetica effettuata tre giorni fa a Roma. Sembrava esserci pessimismo fino a poche ore fa e invece c‘è qualcosa che lascia ben sperare il velocista lombardo e il suo entourage.riporta la Gazzetta dello Sport,dovrebbe tornare ad allenarsi domani in: si tratterebbe della prima ...

