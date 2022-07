Chiara Nasti in dolce attesa: “Ho avuto un incidente, non avevo la cintura. Mi spiegate se in gravidanza va indossata? A me viene l’ansia”. Ecco cosa dicono Codice della strada e Fondazione Veronesi (Di giovedì 28 luglio 2022) Un incidente, fortunatamente non grave. A rimanere coinvolta nello scontro è stata Chiara Nasti, fidanzata con il calciatore Mattia Zaccagni e in dolce attesa. Nella giornata di ieri, 27 luglio, l’influencer seguita da 2 milioni di follower si è ripresa in automobile con cintura di sicurezza indossata e pancione in bella vista. Quindi ha esordito: “Raga mi fate capire questa cosa, che sicuramente ne sapete più di me? La cintura, in gravidanza, va messa o non va messa?“. Poi la 24enne partenopea ha spiegato: “Ogni volta che mi vedete in macchina mi dite sempre questa roba: ‘La cintura non va messa, fa malissimo al pancione’. Alcuni mi dicono che esistono delle cinture di sicurezza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Un, fortunatamente non grave. A rimanere coinvolta nello scontro è stata, fidanzata con il calciatore Mattia Zaccagni e in. Nella giornata di ieri, 27 luglio, l’influencer seguita da 2 milioni di follower si è ripresa in automobile condi sicurezzae pancione in bella vista. Quindi ha esordito: “Raga mi fate capire questa, che sicuramente ne sapete più di me? La, in, va messa o non va messa?“. Poi la 24enne partenopea ha spiegato: “Ogni volta che mi vedete in macchina mi dite sempre questa roba: ‘Lanon va messa, fa malissimo al pancione’. Alcuni miche esistono delle cinture di sicurezza ...

