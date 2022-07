Calciomercato Juventus, Werner come vice Vlahovic: il Chelsea apre a una formula gradita (Di giovedì 28 luglio 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri seguono Werner per l’attacco, con il Chelsea che ha aperto a una formula gradita La Juventus continua la propria caccia ad un attaccante in grado di completare il reparto offensivo dei bianconeri e che possa fare da vice Vlahovic. Non solo Morata, il club bianconero monitora anche la situazione legata a Timo Werner. come riportato dal Corriere dello Sport, il tedesco è ormai da tempo al centro di riflessioni in casa Juve. Il Chelsea, intanto, apre alla cessione in prestito con diritto di riscatto, una formula che piace ai bianconeri. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022): i bianconeri seguonoper l’attacco, con ilche ha aperto a unaLacontinua la propria caccia ad un attaccante in grado di completare il reparto offensivo dei bianconeri e che possa fare da. Non solo Morata, il club bianconero monitora anche la situazione legata a Timoriportato dal Corriere dello Sport, il tedesco è ormai da tempo al centro di riflessioni in casa Juve. Il, intanto,alla cessione in prestito con diritto di riscatto, unache piace ai bianconeri. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU ...

