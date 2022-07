Calcio, Lazio, entrate e uscite: il punto (Di giovedì 28 luglio 2022) . Il settimo e l’ottavo colpo del mercato biancoceleste sono imminenti. Vecino e Provedel entro il weekend arriveranno alla corte di Sarri. Fumata bianca a un passo. Per il centrocampista uruguaiano, svincolato dall’Inter, si attende di piazzare Akpa Akpro, fuori dal progetto e fuori dalla convocazione per il ritiro in Germania. Per Vecino, intesa di massima per un triennale da 1,5 milioni. Si muove la pista Provedel. L’accordo tra Lazio e Spezia, da 2,5 milioni, attende lo scambio di documenti e l’annuncio ufficiale. Lunedì potrebbe essere il giorno delle visite mediche. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 28 luglio 2022) . Il settimo e l’ottavo colpo del mercato biancoceleste sono imminenti. Vecino e Provedel entro il weekend arriveranno alla corte di Sarri. Fumata bianca a un passo. Per il centrocampista uruguaiano, svincolato dall’Inter, si attende di piazzare Akpa Akpro, fuori dal progetto e fuori dalla convocazione per il ritiro in Germania. Per Vecino, intesa di massima per un triennale da 1,5 milioni. Si muove la pista Provedel. L’accordo trae Spezia, da 2,5 milioni, attende lo scambio di documenti e l’annuncio ufficiale. Lunedì potrebbe essere il giorno delle visite mediche. L'articolo proviene da Italia Sera.

