(Di giovedì 28 luglio 2022) Novità sulBrittney, cestista statunitense arrestata il 17 febbraio scorso all’aeroporto di Mosca perché trovata in possesso di droga. Secondo quanto riportato dal Segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, la Casa Bianca ha avanzato una “sostanziale offerta” per riportare nel Paese due americani detenuti in Russia, e uno di loro sarebbe proprio la giocatrice di. I russi, secondo indiscrezioni della stampa, sarebbero interessati a unocon ildi armi Viktor Bout, che sta scontando una pena detentiva di 25 anni negli Stati Uniti con l’accusa di aver tentato di vendere armi a un gruppo ribelle colombiano per uccidere cittadini americani. Blinken ha fatto sapere che solleverà la questione in una telefonata prevista la prossima settimana con il ministro degli ...

sportface2016 : #Basket, caso #Griner: possibile scambio con trafficante d'armi russo - tribuna_treviso : Lo strappo sul governo Draghi, l’addio al partito e la gelida risposta di Berlusconi «psiconano» prima della zampat… - pat7331 : RT @Blowjoint: Seconda udienza del caso Griner. Gli avvocati della cestista battono sul concetto di involontarietà: 'Non stiamo sostenendo… - valtommox : RT @thelittleshitx: comunque raga vicino al palalpitour ci sono fontanelle (una vicino al campo da basket e una vicino al bagno),un chiosch… - MattiaTiezzi : RT @FedTurris2: Oggi super live con l'ottimo @MarcoLai_23 sulla validità del metodo analitico/statistico in due sport diametralmente oppost… -

Briitney Griner si trova detenuta in carcere in Russia dallo scorso 17 marzo. L'accusa a suo carico, per cui rischia 10 anni di carcere è possesso di droga: all'arresto è stata trovata con olio da ...... ma che è disposto a esplorare altre soluzioni nelqueste possano assicurargli lo stipendio ... Come a dire: Green non dice che i suoi Warriors sono più forti in valore 'assoluto', ma che il...Novità sul caso Brittney Griner, cestista statunitense arrestata il 17 febbraio scorso all’aeroporto di Mosca perché trovata in possesso di droga ...L'ex fischietto da luglio guida il Cia (Comitato italiano arbitri): «Il presidente Petrucci mi ha chiesto di puntare sul reclutamento e di avere coraggio nella riorganizzazione: è la strada giusta».