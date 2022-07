Barbara D’Urso | arriva la chiamata urgente | la notizia bomba di queste ore

Leggi su kronic

(Di giovedì 28 luglio 2022) Le ferie perpotrebbero essere seriamente rovinate,la: ecco cosa è accaduto Con le sue frasi cult “Salutame a Soreta e Col cuore” ha conquistato milioni di telespettatori nel suo amato show Pomeriggio Cinque: stiamo parlando di lei, la bellissima e frizzante. Ella s è sempre presentata come una donna schietta, professionale e dall’estremo talento, dimostrato in alcuni dei suoi programmi più famosi come quello sopra citato e Live- Non è la. Nel corso di alcuni aggiornamenti, è venuta fuori unache lascia davvero senza parole il pubblico a casa. curiosità sulla donna (foto web)La bella, originaria della ...