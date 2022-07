sportli26181512 : Atalanta, resta caldo l'asse con la Roma: sfida al Genoa per El Shaarawy: El Shaarawy, che ha esordito appena sedic… - infoitsport : Corsera - A Pinamonti resta solo l'Atalanta, ma alla Dea serve una condizione - FcInterNewsit : Corsera - A Pinamonti resta solo l'Atalanta, ma alla Dea serve una condizione - FraLauricella : RT @FraLauricella: ??@DjChiamaItalia ??#calciomercato l'autentico condotto con saggezza e perizia da Matteo Curti: 'Kim al #Napoli, clausol… - ferrantelli94 : RT @InterHubOff: ? Pinamonti ha detto no alla Salernitana: spera nell’Atalanta, che aveva proposto (sentendosi dire di no) uno scambio di p… -

Calciomercato.com

Commenta per primo Ormai è passato un mese da quando Pinamonti ha detto sì all'. Il club bergamascoin vantaggio su Monza e Sassuol o proprio grazie alla forte volontà del centravanti trentino di giocare nel club bergamasco che lotta per un posto in Europa. ...In attesa di capire cosa ne sarà dell'(con la famiglia Percassi che comunquegarante del progetto) l'unica proprietà straniera che sembra andare bene sia in campo che fuori è la Roma ... Atalanta, resta caldo l'asse con la Roma: sfida al Genoa per El Shaarawy Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...