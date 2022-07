Arthur Valencia, Gattuso spinge per il brasiliano contatti in corso (Di giovedì 28 luglio 2022) Arthur Valencia, Gattuso insiste: nuovi colloqui per l’acquisto del brasiliano in uscita dalla Juventus. Le ultime Il Valencia sembra fare sul serio per l’acquisto di Arthur. E’ quanto riporta il collega Fabrizio Romano via Twitter. Gattuso, infatti, insiste per avere a sua disposizione l’attuale giocatore della Juve in prestito (con un aiuto dei bianconeri per pagare gran parte dello stipendio). contatti in corso tra le due parti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022)insiste: nuovi colloqui per l’acquisto delin uscita dalla Juventus. Le ultime Ilsembra fare sul serio per l’acquisto di. E’ quanto riporta il collega Fabrizio Romano via Twitter., infatti, insiste per avere a sua disposizione l’attuale giocatore della Juve in prestito (con un aiuto dei bianconeri per pagare gran parte dello stipendio).intra le due parti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

