Anna Pettinelli | “Rudy Zerbi mi sta davvero antipatico”

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 28 luglio 2022)vuota il sacco. E sul “collega”parla a ruota libera intervistata da Lorella Cuccarini per il suo format “Un caffè con…”. Da giorni si rincorrono voci di un possibile addio della speaker radiofonica da “Amici” e intanto si toglie qualche sassolino dalla scarpa… “Non sono diplomatica, dico cose scomode – ha precisato – Ho perso lavori per questo motivo. Ora vuoi chiedermi di? La gente mi chiede setra me ec’è tutto questo litigare. Altro che scaramuccia. Tu lo sai che è vero. Verissimo. Lui mi sta, ma io lo dico sempre”.aggiunge che lo rispetta “perché fa il prof, però non c’è nulla da fare”. I due sono infatti lontani anni luce: “Nella gestione delle cose, nei pensieri, ...