Alessia Marcuzzi: «Non ho tradito Mediaset. Ottimi rapporti con Pier Silvio» (Di giovedì 28 luglio 2022) Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi si prepara al ritorno in Rai senza rinnegare Mediaset. Intervistata da Oggi, la conduttrice spiega che i rapporti con Pier Silvio Berlusconi e Mediaset sono Ottimi. “Concedersi una pausa, dopo più di 20 anni in cui si è lavorato per la stessa azienda, non significa rinnegare la stima e la gratitudine verso chi ha sempre creduto in te. Mediaset mi ha affidato programmi importanti, ma i rapporti professionali sono come quelli affettivi: evolvono. È normale e umano prendersi un momento per sé quando non ci si riconosce più nei progetti che ti vengono proposti. Ma chi ci vuole vedere un tradimento, una rottura, sbaglia”. Ricordiamo che la ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 28 luglio 2022)si prepara al ritorno in Rai senza rinnegare. Intervistata da Oggi, la conduttrice spiega che iconBerlusconi esono. “Concedersi una pausa, dopo più di 20 anni in cui si è lavorato per la stessa azienda, non significa rinnegare la stima e la gratitudine verso chi ha sempre creduto in te.mi ha affidato programmi importanti, ma iprofessionali sono come quelli affettivi: evolvono. È normale e umano prendersi un momento per sé quando non ci si riconosce più nei progetti che ti vengono proposti. Ma chi ci vuole vedere un tradimento, una rottura, sbaglia”. Ricordiamo che la ...

