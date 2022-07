Vlahovic: «Bonucci ha ragione, devo trovare l’equilibrio giusto. Quando non segno è come se finisse il mondo» (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic. Parla di Di Maria. «Quando ho saputo che sarebbe arrivato ho subito pensato a quanti gol e assist possiamo fare insieme, perché anche io voglio far segnare lui. Angel gioca da tanto tempo ad altissimo livello, è uno degli esterni più forti degli ultimi 20 anni e ha fatto benissimo dovunque è andato. Fino a poco tempo fa questi campioni li vedevo in tv, giocare con loro era il mio obiettivo Quando ero bambino. Con Di Maria ci dobbiamo conoscere e capire un po’, ma sono sicuro che per lui non sarà difficile. Ha giocato con grandissimi attaccanti, sono io che devo chiedergli come mi devo muovere per farmi trovare». Che voto dà alla sua prima mezza stagione in bianconero? «Avevo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista l’attaccante della Juventus Dusan. Parla di Di Maria. «ho saputo che sarebbe arrivato ho subito pensato a quanti gol e assist possiamo fare insieme, perché anche io voglio far segnare lui. Angel gioca da tanto tempo ad altissimo livello, è uno degli esterni più forti degli ultimi 20 anni e ha fatto benissimo dovunque è andato. Fino a poco tempo fa questi campioni li vein tv, giocare con loro era il mio obiettivoero bambino. Con Di Maria ci dobbiamo conoscere e capire un po’, ma sono sicuro che per lui non sarà difficile. Ha giocato con grandissimi attaccanti, sono io chechiederglimimuovere per farmi». Che voto dà alla sua prima mezza stagione in bianconero? «Avevo ...

