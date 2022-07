Visite mediche e firma: calciomercato Milan, l’annuncio arriva domani (Di mercoledì 27 luglio 2022) Milan, affare concluso: il calciatore ha già iniziato le Visite mediche. Per l’annuncio ufficiale, però, bisogna aspettare domani. Il Milan di Stefano Pioli ha fatto partire il disperato assalto a Charles De Ketelaere. Il club rossonero è al lavoro per portare a Milano il calciatore di proprietà del Club Brugge. In ottica entrata, l’operazione relativa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 27 luglio 2022), affare concluso: il calciatore ha già iniziato le. Perufficiale, però, bisogna aspettare. Ildi Stefano Pioli ha fatto partire il disperato assalto a Charles De Ketelaere. Il club rossonero è al lavoro per portare ao il calciatore di proprietà del Club Brugge. In ottica entrata, l’operazione relativa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : ?? @sscnapoli: ecco #Kim. Il difensore è a Villa Stuart per le visite mediche ?? - DiMarzio : #Kim al @sscnapoli: oggi le visite mediche @SkySport #calciomercato - tvdellosport : ?? NAPOLI, VISITE MEDICHE PER KIM È arrivato da qualche minuto a Villa Stuart Kim Min-Jae, prossimo difensore del N… - atmajas91 : RT @MarcoBovicelli: #Spezia, ecco Daniel #Maldini: iniziate le visite mediche, poi la firma sul contratto [?? @francescabales1] @SkySport @D… - fradettofanpage : RT @FraNasato: Secondo la redazione Ansa di La Spezia visite mediche in corso per Daniel Maldini con lo Spezia, domani l'annuncio dell'arri… -