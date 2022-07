Ultime Notizie – Ucraina | Kiev colpisce ponte Kherson con Himars – Video

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 27 luglio 2022) L’unstrategico nella regione di. Le forze dihanno colpito ilAntonovskiy con i lanciarazziforniti dagli Stati Uniti. Come evidenzia Anton Gerashenko, consulente del ministero dell’Interno ucraino, ilè strategico per la Russia per i trasferimenti di truppe e rifornimenti nella regione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione