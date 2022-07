Traffico Roma del 27-07-2022 ore 19:30 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati incidente Traffico rendono complicati gli spostamenti queste ore lungo la via Pontina verso Latina tra Castel Romano e Pomezia e poi a seguire troviamo code anche tra il video per la Laurentina e Aprilia code anche in via di Pratica sempre direzione mare code per Traffico lavori e incidenti anche sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata è terminata la Roma Fiumicino e l’ardeatina più lunghe le code in carreggiata interna tra la Cassia bis e la Salaria e poi tra la Nomentana e l’abbia code per incidente anche in tangenziale lungo via del Foro Italico tra Tor di Quinto e viale della Moschea direzione San Giovanni code per incidente in direzione di Ostia poi sulla via del mare tra il raccordo e Vitinia ed ancora sulla Cristoforo Colombo sempre verso il via Di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 27 luglio 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati incidenterendono complicati gli spostamenti queste ore lungo la via Pontina verso Latina tra Castelno e Pomezia e poi a seguire troviamo code anche tra il video per la Laurentina e Aprilia code anche in via di Pratica sempre direzione mare code perlavori e incidenti anche sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata è terminata laFiumicino e l’ardeatina più lunghe le code in carreggiata interna tra la Cassia bis e la Salaria e poi tra la Nomentana e l’abbia code per incidente anche in tangenziale lungo via del Foro Italico tra Tor di Quinto e viale della Moschea direzione San Giovanni code per incidente in direzione di Ostia poi sulla via del mare tra il raccordo e Vitinia ed ancora sulla Cristoforo Colombo sempre verso il via Di ...

BonsXtheFuture : RT @AndreaMinuz: Roma col traffico di Natale e la temperatura del Sudan. Voto coalizione che al centro dell'*agenda climatica* mette il rip… - mathildbauchard : RT @AndreaMinuz: Roma col traffico di Natale e la temperatura del Sudan. Voto coalizione che al centro dell'*agenda climatica* mette il rip… - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl In vista del concerto di stasera di Blanco per 'Rock in Roma', traffico in via delle Capa… - VAIstradeanas : 19:47 #A90 Traffico da Svincolo 18: Ss6 Via Casilina a Svincolo 19: Diramazione Roma Sud.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Raccordo Anulare ?????? Code tra Bivio A24 e Appia > Interna #Luceverde #Lazio -