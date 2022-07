Terribile omicidio in Egitto | lui la uccide perché rifiutato | la condanna è brutale

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Un ragazzo ha ucciso una giovane donna in. Il motivo? Lei avrebbedi sposarlo. Mohamed Adel, 21 anni, è statoto a morte dopo che ha ammesso l’di una sua compagna di corso all’università.in, ragazza uccisa per strada dal suo ex Si chiamava Naira Ashraf e aveva 21 anni. Insieme a Mohamed Adel, il suo assassino, frequentava il terzo anno della facoltà di arte dell’Università di Mansoura, in. I due erano ex amanti. Mohamed non ha mai accettato la fine della loro relazione e ha continuato a esortarla a sposarlo. Lei continuava a respingerlo, mentre lui la minacciava ripetutamente. Naira lo ha bloccato quindi sui social media e nell’aprile 2022, ha denunciato Mohamed alla polizia per minacce e stalking. Giovedì 23 ...