Sport in tv oggi, mercoledì 27 luglio: programma ed orari di tutti gli eventi. Lo Sport in tv di oggi: il programma nel dettaglio e tutti gli orari degli eventi per la giornata di mercoledì 27 luglio 2022. Ultima giornata di gare per la pallanuoto con la World League e il Settebello impegnato nelle finali, ma anche tante amichevoli di calcio con in campo le big della Serie A, il ciclismo, e poi il tennis con ben cinque tornei disseminati in due continenti con tanti italiani pronti a dire la loro. Di seguito il programma completo con tutti gli orari e gli eventi nel dettaglio.

